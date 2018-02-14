Bursa'da, akaryakıt istasyonunda silahlı soygun kamerada

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, kar maskeli 2 kişi, girdikleri akaryakıt istasyonunun marketinde çevreye ateş açıp, çalışanları darp ederek kasadaki 5 bin lirayı alıp kaçtı. Soygun anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunun marketine giren kar maskeli 2 kişi, silahlarla meşrubat dolaplarına ateş açtı. Ardından çalışanlar, Hasan T.(54) ile Levent K.\'yı (22) darp eden 2 şüpheli, kasadaki 5 bin lirayı da alarak kaçtı. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalışanların ifadesine başvuran, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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