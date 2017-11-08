Bursa'da, ağaçta güvercin kurtarma operasyonu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA’da, dolandığı ipin ağaca takılmasıyla mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi\'nde tarafından atılan yemlerle beslenen güvercinlerden biri uçarken bacağına dolanan ipler nedeniyle ağacın dallarına takılarak mahsur kaldı. Görenlerin haber vermesi sonucu sevk edilen itfaiye ekipleri 23 metre yükseklikteki dalda saatlerce mahsur kalan güvercini kurtarmak için çaba harcadı. İtfaiye erleri arazözün merdivenine çıkarak güvercini kurtardı. Güvercinin kurtarılması üzerine çevrede bulunanlar itfaiye erlerini alkışladı.

Ayağına dolaşan iplerin ağaç dallarına takılması sonucu mahsur kalan güvercinin kurtulmak için hareket ederken ayaklarında kesikler oluştuğunu gören itfaiye ekipleri güvercini, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ndeki veteriner hekime getirip yarasını pansuman yaptıktan sonra saldı.



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