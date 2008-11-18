Bursa’da acı bilanço

Bursa’da tekstil ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere son bir ayda 10 bin kişinin işini kaybettiği belirtiliyor.



Türkiye sanayisinin en önemli kentlerinden olan Bursa'da krizin faturası çalışana çıktı. Tekstil ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere son bir ayda 10 bin kişinin işini kaybettiği belirtiliyor.



İstihdamını en fazla sanayide sağlayan tek il olan Bursa'da toplu işçi çıkarmaları yaşanıyor. Küresel krizin etkisiyle ekimde iplik ve hazırgiyimi de kapsayan dokuma işkolunda başlayan topluca işten çıkarmalar, metal ve otomotiv sektörüne de sıçradı.



Kentte son bir ayda topluca işten çıkarılan işçi sayısı 5700'ü bulurken kasımda işten çıkarılacakların sayısı ise şimdiden 2 bini geçti. Küçük atölye ve küçük işletmelerle birlikte son bir ayda işten çıkarılanların sayısının 10 bini aştığı belirtiliyor.



Türk-İş Bursa Temsilcisi Mehmet Kanca, kentte 2008'in ilk 10 ayında işten çıkarılan işçi sayısının 37 bin 619 olduğunu açıkladı. Kasımda 2 bin işçinin daha işten çıkarılacağının şimdiden belli olduğunu anlatan Kanca, şunları söyledi:



"Bursa tekstil ve otomotiv sektörlerinin lokomotifi konumunda. Otomotiv sektörü tedirgin. Ana sanayi firmaları, daha önce 13 gün tatile çıkmışlardı. Bayram dolayısıyla 9 günlük daha tatile çıkacaklar. Tekstil sektöründe de durum kötü. Sönmez Filament kapandı. Cavit Çağlar'ın 3 fabrikası da satışta. Önümüzdeki günlerde toplu işten çıkarmalar daha da artacak. Ekonomik krizin ülkemizi teğet geçmediği ortada. Bunu siyasi otoriteler de yavaş yavaş kabul etmeye başladı. İşveren ilk olarak işçiden tasarrufa gidiyor."



Fabrikalar iflasın eşiğinde



Bursa Girişimci İşadamları Derneği (BUGİAD) Başkanı Hayati Canlılar da ekonominin iki can damarı tekstil ve otomotivin aynı zamanda Bursa sanayiinin de omurgasını oluşturduğunu belirterek "Kriz yangınının ülkeyi dört bir koldan tehdit ettiği bir süreçten geçiyoruz. Tekstil ve otomotivde çalan 'kriz çanları' acil önlem gerçeğini de beraberinde getiriyor" dedi. Artan üretim maliyetleri nedeniyle zaten güç durumdaki işletmelerin, krizin de etkisiyle "nefes alamaz" duruma geldiğini ifade eden Canlılar, gerekli teşviklerin sağlanmaması durumunda, fabrikaların kapılarına kilit vurmak zorunda kalacakları uyarısında bulundu.



Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) Başkanı Vehbi Varlık ise krizin atlatılması konusunda sektör temsilcilerinin daha yapıcı olması gerektiğini, hükümetin de acil önlem almasını beklediklerini söyledi.

