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BURSA'DA 9 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA BURSA (A.A)

03 Haziran 2011 13:24

-BURSA'DA 9 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA BURSA (A.A) - 03.06.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylarla ilgili 9 kişi daha gözaltına alındı.   Edinilen bilgiye göre, 7 Mayıs'ta, Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi 34 kişinin yaralanması, 4 polis ve 5 itfaiye aracının zarar görmesiyle sonuçlanan olayların ardından MOBESE ve diğer kamera görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karıştıkları belirlenen 9 taraftarı daha gözaltına aldı.  Zanlıların Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.  Olaylarla ilgili bugüne kadar 44 kişi tutuklanmıştı.

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