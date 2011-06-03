-BURSA'DA 9 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA BURSA (A.A) - 03.06.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylarla ilgili 9 kişi daha gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 7 Mayıs'ta, Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi 34 kişinin yaralanması, 4 polis ve 5 itfaiye aracının zarar görmesiyle sonuçlanan olayların ardından MOBESE ve diğer kamera görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karıştıkları belirlenen 9 taraftarı daha gözaltına aldı. Zanlıların Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Olaylarla ilgili bugüne kadar 44 kişi tutuklanmıştı.