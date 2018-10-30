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Bursa'da 8 eski polise FETÖ gözaltısı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 eski polis gözaltına alındı

30 Ekim 2018 15:09

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 eski polis gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 8 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 eski polis gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

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