Bursa'da 700 polisle 'Huzur operasyonu'

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'da 700 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, dün akşam Türkiye’nin 81 genelinde eş zamanlı olarak yapılan \'Huzur Türkiye - 7\' adı verilen asayiş denetimi Bursa\'da 700 polisin katılımıyla gerçekleşti. Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaptığı denetimde toplam 6 noktada \"yol uygulaması\" gerçekleştirirken, kahvehane, restoran, bar ve pavyon gibi umuma açık yerlerde denetleme yaptı.

Uygulamalarda 822 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, haklarında arama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. 2 iş yerinde toplam 17 kişinin evraksız çalıştırıldığı tespit edildi ve 4 iş yerine 4207 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Denetimlerde sorgulaması yapılan 255 araçtan 9\'u trafikten men edilirken, 31 araç hakkında da 8 bin lira cezai işlem yapıldı.

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