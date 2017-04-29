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Bursa'da 6 otobüs "bilinmeyen nedenle" yandı

Polis yangının kundaklama sonucu çıktığı olasılığı üzerinde duruyor

29 Nisan 2017 13:20

Bursa'da yolcu otobüslerin park ettiği alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, 1 otobüste de hasar meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Merkez Osmangazi ilçesi, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınındaki özel bir firmaya ait yolcu otobüsü parkında saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler kısa sürede büyüyerek diğer otobüslere de sıçradı.

2 saatte söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışman ardından söndürülürken, yangında 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, bir otobüste de hasar oluştu. Polis ekipleri de İstanbul Yolu'nda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı.

Kundaklama üzerinde duruluyor

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler yangının kundaklama sonucu çıktığı olasılığı üzerinde duruyor. Hurdaya dönen otobüslerin soğutma çalışmaları tamamlanırken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 

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