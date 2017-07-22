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Bursa'da 50 işçi yemekten zehirlendi

Zehirlenen işçiler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı

22 Temmuz 2017 19:12

Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde bulunan otomotiv yedek sanayi üzerine üretim yapan bir firmada çalışan 50 kişi dün akşam yedikleri yemekten zehirlendi.

Gemlik Serbest Bölge'de de otomotiv yedek parçaları üreten bir firmada çalışan işciler dün akşam yedikleri yemekten zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesinden rahatsız olan işçiler ambulanslarla Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mideleri yıkanan ve müşahade altında tutulan işçiler daha sonra taburcu edildi. Hastane yetkilileri zehirlenme olayının yemekten kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Soruşturmaya başlandı.

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