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Bursa'da 5 ilçede jandarmadan huzur operasyonu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da jandarma ekipleri tarafından 5 ilçede yapılan 'Huzur Operasyonu'nda 3 bin 209 kişinin sorgulaması yapılırken, haklarında arama kararı bulunan 19 kişi yakalandı

26 Kasım 2017 14:43

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da jandarma ekipleri tarafından 5 ilçede yapılan \'Huzur Operasyonu\'nda 3 bin 209 kişinin sorgulaması yapılırken, haklarında arama kararı bulunan 19 kişi yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece İnegöl, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Yenişehir ilçelerinde 14 ayrı noktada eş zamanlı olarak \'Huzur Operasyonu\' gerçekleştirdi. Jandarma Narkotik ve bomba arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda, durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüphelenilen şahıslarında kimlik ve üst araması yapıldı.
Denetimde 3 bin 209 kişinin sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan 19 kişi yakalandı. Yapılan araç ve üst aramalarında 12 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Jandarma trafik ekipleri tarafından 731 araç sorgulanırken, 34 araca cezai işlem yapıldı, 8 araç da trafikten yasaklandı.

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