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BURSA'DA 5 DÜKKAN YANDI BURSA (A.A)

11 Aralık 2010 13:00

-BURSA'DA 5 DÜKKAN YANDI BURSA (A.A) - 11.12.2010 - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir çiçekçi dükkanında başlayan yangında toplam 5 dükkan kullanılamaz hale geldi. Muradiye Mahallesi'ndeki Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastahanesi karşısında bulunan bir çiçekçi dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.  Hastahane personelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında zaman zaman meydana gelen patlamalar, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.  Çiçekçi ile çevresindeki 4 dükkanın da kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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