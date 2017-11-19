T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da 430 bin kişi çipli kimlik aldı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da yıl başından bu yana 430 bin 207 kişi, çipli kimlik kartı aldı

19 Kasım 2017 13:55

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da yıl başından bu yana 430 bin 207 kişi, çipli kimlik kartı aldı. Başvuru yapan 9 bin 296 kişi de yeni kimlik kartını bekliyor.
Başta pilot bölge olarak seçilen 10 il olmak üzere ülke genelinde çipli kimlik kartı uygulaması giderek yaygınlaşıyor. 2016 yılı Ekim ayında Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Erzincan, Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova pilot şehirlerinde başlayan uygulama 2017 yılı Ocak ayında tüm iller için geçerli hale geldi. Bursa\'da halkın yoğun ilgi ve merak gösterdiği dağıtılan çipli kimlik kartı sayısı giderek artıyor. Ocak ayından bu yana 430 bin 207 kişi çipli kimlik kartını aldı. Başvuru işlemlerini tamamlayan 9 bin 296 kişinin de kısa süre içerisinde kimliklerini alacağı açıklandı.
ÇİPLİ KİMLİK KARTI NASIL ALINIYOR?
Yeni çipli kimlik kartına sahip olmak isteyenler tüm nüfus ilçe müdürlüklerinden randevu almadan sıraya girerek başvuru yapabiliyor. Osmangazi, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde ise sıraya girmenin yanında randevu alınarak da işlem yaptırmak mümkün.15 yaşından büyüklerin son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgeyi beyan ederek yaptığı başvuru ardından kişiye başvuru belgesinin bir nüshası veriliyor. Devam eden süreçte ortalama 3 iş günü içerisinde yeni kimlik kartı kargo aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver Fatih TIKIRBURSA DHA BURSABaşvuruBaştaEkimRize Artvin Erzurum ErzincanAdıyaman Aksaray Burdur UşakYalovaOcakBursaKİMLİK KARTI NASIL ALINIYOR YeniOsmangazi NilüferDevamFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24