Bursa'da 430 bin kişi çipli kimlik aldı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da yıl başından bu yana 430 bin 207 kişi, çipli kimlik kartı aldı. Başvuru yapan 9 bin 296 kişi de yeni kimlik kartını bekliyor.

Başta pilot bölge olarak seçilen 10 il olmak üzere ülke genelinde çipli kimlik kartı uygulaması giderek yaygınlaşıyor. 2016 yılı Ekim ayında Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Erzincan, Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova pilot şehirlerinde başlayan uygulama 2017 yılı Ocak ayında tüm iller için geçerli hale geldi. Bursa\'da halkın yoğun ilgi ve merak gösterdiği dağıtılan çipli kimlik kartı sayısı giderek artıyor. Ocak ayından bu yana 430 bin 207 kişi çipli kimlik kartını aldı. Başvuru işlemlerini tamamlayan 9 bin 296 kişinin de kısa süre içerisinde kimliklerini alacağı açıklandı.

ÇİPLİ KİMLİK KARTI NASIL ALINIYOR?

Yeni çipli kimlik kartına sahip olmak isteyenler tüm nüfus ilçe müdürlüklerinden randevu almadan sıraya girerek başvuru yapabiliyor. Osmangazi, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde ise sıraya girmenin yanında randevu alınarak da işlem yaptırmak mümkün.15 yaşından büyüklerin son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgeyi beyan ederek yaptığı başvuru ardından kişiye başvuru belgesinin bir nüshası veriliyor. Devam eden süreçte ortalama 3 iş günü içerisinde yeni kimlik kartı kargo aracılığıyla adrese teslim ediliyor.



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