Bursa'da 4 polise FETÖ gözaltısı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 1\'i komiser 4 polis, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte yakınlığı bulunan 1\'i komiser, 3\'ü polis memuru 4 şüpheliyi yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Polislerden 3\'ünün açıkta olduğu, 1\'inin ise meslekten ihraç edildiği belirtildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.