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Bursa'da 4 polise FETÖ gözaltısı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 1'i komiser 4 polis, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı

31 Ocak 2018 18:45

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 1\'i komiser 4 polis, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte yakınlığı bulunan 1\'i komiser, 3\'ü polis memuru 4 şüpheliyi yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Polislerden 3\'ünün açıkta olduğu, 1\'inin ise meslekten ihraç edildiği belirtildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.

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