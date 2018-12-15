Bursa'da 3.8 büyüklüğünde deprem (2)

PANİK ANI KAMERADA

Bursa\'nın Mudanya ilçesi merkezli 3.8 büyüklüğündeki depremi hissedenlerin yaşadığı panik, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Cep telefonu tamircisindeki kameraya içerdekilerin yaşadığı korku dolu anlar yansıdı

Mudanya\'da depremi hisseden Hülya Bozok, o an arkadaşlarıyla birlikte olduğunu belirterek, \"Bir restoranda kahvaltı yapıyorduk. Önce bir ses geldi. Ne olduğunu anlamadık, kapı çarptı sandık. Arkasından gelen sarsıntıyla donduk kaldık. O anda biraz korku yaşadık\" dedi. Esnaf Sinan Samuk da. \"Müşterilerimle ilgilenirken yerden ses geldi. Deprem olduğunu anladık. Kısa süreli bir panik havası yaşadık. Deprem olduğunu anladığımız anda kendimizi dışarıya attık. Küçük bir depremdi ama insanda ister istemez korku oluyor\" ifadelerini kullandı.

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)