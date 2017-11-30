T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da 306 kilo at eti ele geçirildi

BURSA, (DHA) - BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesilen 2 ata ait, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 306 kilo et ele geçirdi

30 Kasım 2017 19:59

BURSA, (DHA) - BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesilen 2 ata ait, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 306 kilo et ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2\'si tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Merkez Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Doğancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kendilerine yapılan bir ihbarı değerlendirdi. Ekipler, Büyükdeliller Mahallesi\'nde yaptığı aramada kapıları açık, anahtarı üzerinde bulunan bir otomobilin yanında 2 ata ait olduğu belirlenen derisi yüzülmüş kafa ve ayaklar ile 306 kilo et buldu. Araçta yapılan aramada bıçak, balta ve S.Ç.\'ye ait kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de inceledikten sonra otomobil içinde kimliği olan S.Ç.\'nin yanı sıra M.B. ve V.T.\'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. ile M.B., tutuklanırken, kendilerine gözcülük yaptığı iddia edilen V.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSA DHABURSAJandarma KomutanlığıOlaylaMerkez OsmangaziDoğancı Jandarma Karakol KomutanlığıEkipler Büyükdeliller MahallesiAraçtaSorgularının ardındanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24