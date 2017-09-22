Bursa'da 300 polisle huzur operasyonu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da 300 polisin katılımıyla yapılan huzur operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 300 polis, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi\'nde \'huzur operasyonu\' düzenledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda narkotik köpeği de kullanıldı. İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından yönetilen operasyonda, ekipler, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda, 55 gram bonzai, 450 gram esrar, 50 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, park, kahvehane ve sokaklarda da şüpheli kişilere üst araması ve GBT sorgulaması yaptı. Toplam 460 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında ise 170 aracın evrakları incelendi, 5 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullanan 2 kişiye ise işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak, bir kahvehanede vatandaşlarla birlikte oturup çay içerek sorunlarını dinledi.

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