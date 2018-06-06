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Bursa'da 3 kilo bonzai ele geçirildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

06 Haziran 2018 18:48

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 3 kilo bonzai, 600 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Y.A., A.M., H.A. ve H.A.\'nın kente uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 kilo bonzai, 600 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları sürüyor.

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