-BURSA'DA 24 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA BURSA (A.A) - 16.05.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle 24 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, MOBESE ve diğer kamera görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karıştığı öne sürülen 24 kişinin kimliklerini tespit etti. Polisin operasyonu sonucu gözaltına alınan 24 kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi 34 kişinin yaralanması, 4 polis aracı ve 5 itfaiye aracının zarar görmesiyle sonuçlanan olayların ardından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 18 kişi geçen hafta tutuklanmıştı.