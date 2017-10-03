Bursa'da 2 kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'da direksiyon kontrolünü yitirince kaldırıma daha sonra duvara çarparak takla atan otomobildeki 19 yaşındaki Muhammet G. ile Serhat G., ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi\'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 JP 565 plakalı otomobilin sürücüsü 19 yaşındaki Serhat G. direksiyon kontrolünü yitirinceotomobil ile kaldırıma çıktı, Daha sonra akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan otomobil taklalar atarak sürüklendi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü 19 yaşındaki Serhat G. ile kuzeni Muhammet G., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbari üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Serhat G., ve Muhammet G.\'nin durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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