Bursa'da 176 polisin görev yeri değiştirildi

Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın ocak ayında görevden alınmasının ardından, şube ve ilçe müdürleri ile polis memurları arasında başlatılan görev yeri değişikliği devam ediyor.

DHA'nın haberine göre, son atama listesiyle çeşitli şubelerde görev yapan aralarında emniyet amiri, baş komiserlerin de bulunduğu 176 polisin görev yeri değiştirildi.

Kahya’nın yerine Bolu İl Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar atanmıştı. Son düzenleme ile Bursa’da 17 Aralık operasyonunun ardından görev yeri değiştirilen polis sayısı bin 200’e ulaştı.

Hükümet'ten habersiz 17 Aralık’ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından Türkiye genelinde binden fazla polisin görev yeri değiştirilmişti.