T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da 176 polisin görev yeri değiştirildi

Bursa’da 17 Aralık operasyonunun ardından görev yeri değiştirilen polis sayısı bin 200’e ulaştı

13 Ağustos 2014 02:00

Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın ocak ayında görevden alınmasının ardından, şube ve ilçe müdürleri ile polis memurları arasında başlatılan görev yeri değişikliği devam ediyor.

DHA'nın haberine göre, son atama listesiyle çeşitli şubelerde görev yapan aralarında emniyet amiri, baş komiserlerin de bulunduğu 176 polisin görev yeri değiştirildi.

Kahya’nın yerine Bolu İl Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar atanmıştı. Son düzenleme ile Bursa’da 17 Aralık operasyonunun ardından görev yeri değiştirilen polis sayısı bin 200’e ulaştı.

Hükümet'ten habersiz 17 Aralık’ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından Türkiye genelinde binden fazla polisin görev yeri değiştirilmişti.

 

ETİKETLER

bursaemniyetpolis17 aralıkoperasyonali osman kahya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24