Bursa'da 1500 polisle Narko-Huzur operasyonu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da 1500 polisin katılımıyla, il genelinde Narko-Huzur operasyonu düzenlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, il genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat, Asayiş ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 1500 polis görev yapıyor. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, çok sayıda aderese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ekipler, 36 farklı noktada arama noktası kurdu. Sokak araları, park, bahçe ve okul çevrelerinde dolaşan şüpheli kişilerin GBT sorgusu yapıldı, üstleri arandı.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi\'ndeki operasyonu yakından takip ediyor. Narko-Huzur operasyonunun sabahın erken saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

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