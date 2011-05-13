T24 LogoT24 Logo
Spor

BURSA'DA 13 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI BURSA (A.A)

13 Mayıs 2011 23:49

-BURSA'DA 13 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI BURSA (A.A) - 13.05.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan, aralarında Bursaspor'un taraftar grubu ''Teksas''ın tribün lideri Selim K. ile Teksaslılar Derneği Başkanı Mehmet G'nin de bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Adliyede cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar, ''Teksas''ın tribün lideri Selim K. ve Teksaslılar Derneği Başkanı Mehmet G. ile Recep K, Kaan M, Ufuk E, Ahmet Y, İsmail O, Habip Y, Ali Burak K, Hüseyin A, Yücel A, Ahmet S. ve Murat Ş. tutuklandı.  Daha önce de adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Böylece soruşturma çerçevesindeki tutuklu sayısı 18'e yükselmiş oldu. Bu arada, zanlıların yakınları tutuklama kararına tepki gösterdi. Zanlılardan Recep K'nin ağabeyi Fettan K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin de aralarında bulunduğu bu kişilerin suçsuz yere gözaltına alındığını, 3 gün süreyle hem kendilerinin hem de bu kişilerin mağdur edildiğini söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24