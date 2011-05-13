-BURSA'DA 13 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI BURSA (A.A) - 13.05.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan, aralarında Bursaspor'un taraftar grubu ''Teksas''ın tribün lideri Selim K. ile Teksaslılar Derneği Başkanı Mehmet G'nin de bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Adliyede cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar, ''Teksas''ın tribün lideri Selim K. ve Teksaslılar Derneği Başkanı Mehmet G. ile Recep K, Kaan M, Ufuk E, Ahmet Y, İsmail O, Habip Y, Ali Burak K, Hüseyin A, Yücel A, Ahmet S. ve Murat Ş. tutuklandı. Daha önce de adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Böylece soruşturma çerçevesindeki tutuklu sayısı 18'e yükselmiş oldu. Bu arada, zanlıların yakınları tutuklama kararına tepki gösterdi. Zanlılardan Recep K'nin ağabeyi Fettan K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin de aralarında bulunduğu bu kişilerin suçsuz yere gözaltına alındığını, 3 gün süreyle hem kendilerinin hem de bu kişilerin mağdur edildiğini söyledi.