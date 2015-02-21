Bursa'da 100 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

Mudanya-Bursa karayolunda buzlanma nedeniyle farklı noktalarda 100'e yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazaları meydana geldi. 10 kişi hafif çekilde yaralandı.

Mudanya Yolu Bademli Kavaşğı yakınlarında Bursa'ya geliş istikametinde meydana gelen kazada onlarca araç birbirine girdi.

Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken, kazada 10 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Çekirge Devlet Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan şehrin bir çok noktasında 20'den fazla maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldiği öğrenildi..