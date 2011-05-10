-BURSA'DA 10 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI BURSA (A.A) - 10.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde, Beşiktaşlı taraftarların stada gelmesini istemeyen taraftarların çıkardığı olaylara ilişkin 10 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Stadı çevresinde ağırlıklı olmak üzere Bursa'da çıkan olaylarla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik güçleri 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. -BURSA VALİSİ HARPUT Bursa Valisi Şahabettin Harput, ise Çarşamba Valilik Binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa Turizm Destinasyonu'yla ilgili İstanbul'a gittiğini belirterek, amaçlarının İstanbul ve Bursa'daki turizmcileri bir araya getirmek olduğunu söyledi. Bir gazetecinin, Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınanların sayısında artış olduğunu hatırlatması üzerine Harput, şöyle konuştu: ''Gözaltına alınanların sayısında artış oluyor ve olması da bekleniyor. Daha evvelden söylediğimiz gibi MOBESE kayıtları ve fotoğraflar, savcılığa ifade veren kişilerin ifadeleriyle, ismi geçen kişilerin her biri teker teker savcının talimatıyla alınmaya devam ediyor. Nerede duracağı, nerede biteceği, sayının kaç olacağını şu anda söylemek mümkün değil, süreç bütün canlılığıyla devam ediyor. Olaylarda kanun hakimiyeti, özgürlüklerin esas olması, kanun dışı hareketlere karşı kararlı bir duruş sergilenmesi, herkesin üzerinde ortak olarak durması gereken bir husustur.'' ''Federasyon yetkilileriyle görüşecek misiniz?'' sorusu üzerine Harput, ''Hayır görüşmeyeceğim, biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra akıl, vicdan, hukuk ve mantık neyi gerektiriyorsa onu yapacağız'' dedi.