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Bursa'da 10 Ekim anmasına polis müdahalesi; 36 kişi gözaltına alındı!

Polis, gözaltı işlemi sırasında milletvekillerini bölgeden uzaklaştırdı

09 Ekim 2016 19:57

Bursa’da, 10 Ekim Ankara Katliamının birinci yıldönümü dolayısıyla düzenlenmek istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Polisin müdahalesinde 36 vatandaş gözaltına alındı.

Cumhuriyet’in haberine göre, geçen yıl 10 Ekim’de Ankara’da düzenlenen terör saldırısını protesto amacıyla aralarında CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın da bulunduğu vatandaşlar, Setbaşı’ndan Heykel’e yürüyüş yapmak istedi. Polis ekipleri, yürüyüşün Olağanüstü Hal uygulamasına aykırı olduğunu bildirirek izin vermedi.

Yürüyüş yapmakta ısrar eden vatandaşlara çevik kuvvet ekipleri çok sert müdahalede bulundu, müdahalede 36 kişi gözaltına alındı. Müdahaleyle yurttaşların bir bölümü ara sokaklara dağılırken, polis milletvekillerini bölgeden uzaklaştırdı.

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