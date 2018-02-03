Bursa'da 1 ton hamsi, 2 saatte tükendi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği 4\'üncü Hamsi ve Kültür Festivali’nde pişirilerek vatandaşlara ücretsiz dağıtılan hamsi, 2 saatte tükendi.

Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin öncülüğünde 4\'üncü Hamsi ve Kültür Festivali düzenlendi. Festivale, AK Parti Bursa Milletvekilleri Zekeriya Birkan, Müfit Aydın, Osman Mesten, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hızır Ofluoğlu ve Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) Genel Başkanı Recep Albayrak, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ak Parti 23. Dönem Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak ve Bursa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe katıldı.

Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hızır Ofluoğlu’nun hamsileri tavalara atmasıyla start alan festival, gün boyu sürdü. Festival kapsamında pişirilen bir ton hamsi, vatandaşlara dağıtıldı. Pişen hamsilerden alabilmek için vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Geleneksel hale gelen etkinliklerini bu yıl da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Hızır Ofluoğlu, “Festivalde dağıttığımız 1 ton hamsi ile adeta Bursamız bu yıl da hamsiye doydu” dedi.

Etkinliğin sadece hamsiyle sınırlı olmadığına dikkat çeken Başkan Hızır Ofluoğlu, “Hamsi ve Horon Festivali adıyla başlattığımız etkinliğimizi ülkemizde yaşanan elim olaylara gösterdiğimiz hassasiyet ile yönetim kurulu kararı ile ‘Hamsi ve Kültür Festivali’ ismiyle gerçekleştirmekteyiz. Bunu geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da devam ettiriyoruz. Festivalimiz, sadece hamsi ile sınırlı değil. Ücretsiz çay ikramlarımızın yanında, Rize kültürümüzün tanıtımı da yapılmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz festivalle en büyük amacımız, başta Bursalılar ve hemşehrilerimiz olmak üzere; Anadolu’dan, Balkanlardan, Ortadoğu’dan ve Kafkasya’dan kopup Ulu Şehir Bursamızda yaşayan halkımızla birliğimizi ve kardeşliğimizi kentimizde göstermektir” diye konuştu.

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