Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kameraya yansıdı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da gece saatlerinde 2 grup arasında çıkan kavgada 1 çocuk babası Tankut Alkurt (44) silahla vurularak ağır yaralandı. Çıkan kavga ve Alkurt\'un vurulma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Ferah Sokak\'ta dün gece meydana geldi. İddiaya göre Tankut Alkurt, 2 arkadaşı ile birlikte evinin önünde alkol almaya başladı. Alkurt ve 2 arkadaşı sokağa giren hafif ticari aracı görüp yanına gitti. Kısa süre sonra araçtakiler ile Alkurt ve arkadaşları tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Alkurt silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından Alkurt\'un arkadaşları ve araçtaki kişiler kaçtı. Alkurt, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karnından ağır yaralanan Alkurt\'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Alkurt\'un uzun süredir işsiz olduğu bildirildi.

VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede boş kovan, döner bıçağı ve alkol şişeleri ele geçirildi. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Alkurt ve 2 arkadaşının sokağa giren hafif ticari araca yaklaştıkları daha sonra tartışmanın çıktığı ve Alkurt\'un vurulması görüldü. Yıldırım Araştırma Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Alkurt\'un 2 arkadaşı ve araçtaki kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.



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