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Bursa'da 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri 370 bin TL olduğu öne sürülen 1 kilo 5 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

07 Ekim 2017 19:29

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri 370 bin TL olduğu öne sürülen 1 kilo 5 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında dün gece geç saatlerde Osmangazi İlçesi otoban kuzey gişelerinde Adana ve Bursa plakalı 2 aracı durdurdu. Aramada araçların gizli bölmelerinde piyasa değeri 370 bin lira olduğu öne sürülen 1 kilo 5 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca ve bu çok sayıda mermi ele geçirildi. Her iki araçta bulunan U.Ö, S.A, A.B. ve B.A.G. gözaltına alındı. Öndeki aracın, uyuşturucu maddeyi taşıyan diğer araca eskortluk yaptığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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