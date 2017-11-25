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Bursa'da 1 kilo 900 gram 'skunk' ele geçirildi

BURSA, (DHA)- BURSA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 900 gram ağırlığında 'skunk' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

25 Kasım 2017 16:33

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 900 gram ağırlığında \'skunk\' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.M.\'yi takibe aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilo 900 gram ağırlığında \'skunk\' adlı sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve uyuştucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.\'nin \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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