Bursa'da 1 ayda 521 uyuşturucu operasyonunda 625 gözaltı

BURSA, (DHA) - BURSA\'da, polisin geçen Ekim ayında gerçekleştirdiği 521 uyuşturucu operasyonunda 625 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 58\'i, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve diğer birimlerce il genelinde uyuşturucu madde satan, nakleden, satın alan ve kullanmak amacıyla bulunduran kişi ve organizasyonlara yönelik geçen Ekim ayında toplam 521 operasyon düzenlendi. 625 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 558 gram bonzai, 12 kilo 606 gram esrar, 1 kilo 493 gram metamfetamin, 5 bin 304 adet ecstasy hap, 3 kök kenevir, 1 gram eroin, 5 gram kokain, çeşitli marka, model ve çapta 20 adet tabanca ile bu tabancalara ait 144 adet fişek, 4 adet av tüfeği ile bu tüfeklere ait 17 adet fişek ele geçirildi.

625 şüpheliden 113\'ü \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi, 58\'i çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 512 şüpheli hakkında ise \'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak\'tan cezai işlem yapıldı.

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