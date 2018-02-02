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Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde korkutan yangın (3)

DUMAN TAHLİYE EDİLDİ, HASTALAR TEKRAR HASTANEYE TAŞINDI Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı

02 Şubat 2018 23:43

DUMAN TAHLİYE EDİLDİ, HASTALAR TEKRAR HASTANEYE TAŞINDI
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde yangın paniği yaşandı. Hastanenin eksi ikinci katındaki MR odasında elektrik kontağından çıkan yangın yoğun dumana neden oldu. Hastane tamamen boşaltıldı. Otomatik yangın söndürme sisteminin devreye girmesi ve hastane çalışanlarının yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hastaneyi dolduran dumanı tahliye ederken, dumandan etkilenen 15 kişi başka hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Duman tahliyesinden sonra dışarıda bekletilen hastalar tekrar hastaneye taşındı.
Aynı hastanede 2009 yılında kablo tutuşması nedeniyle çıkan yangında 3’ü kadın 8 kişi yaşamını yitirmişti.

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