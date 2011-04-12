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Spor

Bursa yıldızlarını bırakmıyor

Bursaspor'da, takımın yıldız oyuncuları Sercan Yıldırım, Volkan Şen ve Ozan İpek ile sözleşmelerinin...

12 Nisan 2011 03:00

T24 - Bursaspor'da, takımın yıldız oyuncuları Sercan Yıldırım, Volkan Şen ve Ozan İpek ile sözleşmelerinin uzatılması konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın sözleşmesini uzatmasının ardından takımın yıldız oyuncaları Sercan Yıldırım, Volkan Şen ve Ozan İpek'in menajerleriyle bir süredir görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlı yönetim, büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sözleşmeleri 2012 yılında sona erecek Sercan Yıldırım ve Ozan İpek ile sözleşmesi 2013 yılında bitecek Volkan Şen'in, ileriki günlerde düzenlenecek törenle mukavele imzalayacakları kaydedildi.


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