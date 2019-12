Bursa yabancı otel cenneti oluyor

T24- Dünyaca ünlü otomotiv markalarının üretim üssü olması dolayısıyla Türkiye’nin “Detroit”i olarak anılan Bursa, son yıllarda uluslararası otel zincirlerinin dikkatini çekmeye başladı.



Tarihi Merinos fabrikasının “Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi”ne dönüştürülmesi çalışmalarında sona yaklaşılırken, güçlü sanayisinin yanı sıra kongre turizminde söz sahibi olmayı hedefleyen kentte, Hilton, Inter Continental ve Accor gibi uluslararası otel zincirlerinin inşaatları yükseliyor.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Öztimurlar İnşaat AŞ ile franchise anlaşması yapan Inter Continental Oteller Grubu 5 yıldızlı markası “Crowne Plaza”, Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile franchise anlaşması imzalayan Hilton Hotels Corporation “Hilton” ve “Hampton by Hilton”, Akfen Holding ile işbirliği yapan Accor Grubu da “Ibis” oteliyle Bursa’da hizmet vermeye hazırlanıyor.

Crown Plaza

Öztimurlar İnşaat A.Ş. Inter Continental Oteller Grubu ile imzaladığı lisans anlaşmasının ardından İzmir Yolu üzerindeki Carrefoursa yanında, Crown Plaza Bursa Oteli’nin inşaatına başladı. Mimari projesi Dr. Ali Çiçek’e ait olan ve Öztimurlar İnşaat A.Ş. ile Inter Continental Oteller Grubu arasındaki danışmanlık hizmetleri Oliver Thiele tarafından yürütülen Crowne Plaza Bursa Oteline toplam 30 milyon dolarlık yatırım planlanıyor. 5 bin 170 metre karelik arsa üzerinde 26 bin metre kare inşaat alanına sahip, 4 katı zemin altında, 18 katı ise zemin üzerinde olmak üzere toplam 22 kat olarak projelendirilen otel, Ekim 2011’te tamamlanacak.Beş yıldızlı bir şehir otelinin gerektirdiği her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanan otel, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ne 6, Uludağ’a 30, Mudanya Feribot İskelesi’ne 25, Yunuseli Havaalanı’na 4 ve Yenişehir Havaalanı’na 45 kilometre mesafede yer alıyor.

Hilton ve Hampton by Hilton

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Hilton Hotel Corporation, dünyada ilk kez, iki konsept otelinin (5 yıldız ve 3 yıldız) yan yana Bursa’da yapılmasına izin verdi.Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ ile yapılan lisans anlaşması kapsamında, 170 odalı lüks Hilton Bursa Convention Centre&Spa ile 107 odalı Hampton by Hilton Bursa’nın inşaatı, yeni Yalova yolundaki 35 bin metre kare alanda sürüyor.Kaba inşaatı Haziran 2010’da tamamlanacak olan, Nisan 2011’de ise hizmete açılması planlanan otel, yaklaşık 40 milyon dolara mal olacak.Hilton otelinin, 5 yıldızlı otel konseptinin sağladığı her türlü lüksü müşterilerine sunacağı, 3 yıldızlı Hampton by Hilton otelinin ise daha makul fiyatlarla hizmet vereceği bildirildi.

IBIS

Dünya genelinde “Novotel” ve “Ibis” otelleriyle bilinen Accor Grubu ise Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, Ibis Hotel’in yapımına başladı.Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin yanında, 7 kat ve 200 odalı olarak projelendirilen otelin, bu yıl tamamlanması hedefleniyor.Yapılan anlaşma çerçevesinde, Akfen GYO otel yatırımını gerçekleştirerek anahtar teslimi Accor’a kiralayacak ve Accor oteli Ibis adıyla 20 yıl boyunca işletecek.Öte yandan, bazı uluslar arası otel zincirlerinin de yine Bursa’da yatarım arayışı içinde oldukları öğrenilirken, tekstil sektöründen çıkarak “Baia” adı altında oteller zinciri kurmayı hedefleyen Bursalı Sönmez Holding A.Ş., bir süre önce “Bursa Baia”yı hizmete sokmuştu.