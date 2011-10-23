-Bursa ve Yalova'daki Bulgaristan vatandaşları oy kullanmaya başladı BURSA/YALOVA (A.A) - 23.10.2011 - Bursa'daki Bulgaristan vatandaşları, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 3 sandıkta oy kullanmaya başladı. Yalova'daki seçmenler ise 2 sandıkta oy kullanıyor. Bursa'da oy kullanma işlemleri, Yıldırım'daki Mümin Gençoğlu 2 İlköğretim Okulu, Osmangazi'deki Hürriyet İlköğretim Okulu ve Nilüfer'deki Ali Durmaz İlköğretim Okulunda 06.00'da başladı. Seçmenler, saat 19.00'a kadar oylarını kullanabilecek, ihtiyaç durumunda oy verme işlemi 20.00'ye kadar uzatılacak. 2006'da yapılan bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde, Bursa'da ilk turda 9 bin, ikinci turda ise 15 bin seçmen oy kullanmış, 2009'daki milletvekilliği seçimlerinde de 20 bin kişi sandık başına gitmişti. Bulgaristan'daki son milletvekili seçimlerinde Bursa'da 26 sandık kurulmuştu, şimdi ise Bulgaristan yetkili makamlarının bunu 3'e düşürmesi eleştiri konusu olmuştu. Yalova'daki Bulgaristan vatandaşları ise 2 sandıkta oy kullanıyor. Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulundaki 2 sandıkta 06.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erecek. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının, toplam 23 yerleşim yerinde oy kullanabileceği bildirilmişti. Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), Türkiye’de Ankara, İstanbul, Edirne, Antalya, Babaeski, Bursa, Büyükkarıştıran, Gebze, Eskişehir, İzmir, İzmit, Kapaklı, Körfez, Kırklareli, Lüleburgaz, Manisa, Muratlı, Saray, Serdivan, Tekirdağ, Çayırova, Çorlu ve Yalova’da sandıkların kurulacağını açıklamıştı. Türkiye’deki seçmenler, yeni seçim yasası gereğince yerel seçimler için oy kullanamıyor, sadece cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidebiliyor. Yeni seçim yasası, yerel seçimlerde sadece son dört ay içinde kesintisiz olarak Bulgaristan’da ikamet eden kişilere oy hakkı tanıyor. -Cumhurbaşkanlığı adayları- Cumhurbaşkanlığı seçiminde 18'i cumhurbaşkanlığı, 18'i ise cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için toplam 36 aday yarışıyor. Anketler, cumhurbaşkanlığı seçiminin iktidardaki Gerb Partisi adayı, eski bayındırlık bakanı Rosen Plevneliev ile ana muhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) adayı eski dışişleri bakanlarından İvaylo Kalfin arasında geçeceğini gösteriyor. İki tur üzerinden yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın ilk turda yüzde 50 oy oranına ulaşamayacağı tahmin ediliyor. 30 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci turda, ilk turda en fazla oyu alan iki aday yarışacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Bulgaristan tarihinde ilk kez bir Türk de aday oldu. Ulusal Birlik Hareketi adlı partiden cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Sali Şaban, seçilemezse dahi, adaylığının bir Türk'ün de Bulgaristan'ın yönetimine talip olabileceğinin ortaya koyması açısından büyük önem taşıdığını söylemişti. Cumhurbaşkanı adayları arasında Türkiye ve Türk karşıtı görüşleriyle tanınan ırkçı ve aşırı milliyetçi lider Volen Siderov da bulunuyor.