Bursa ve Tekirdağ'da yüzlerce kişi içme suyundan zehirlendi

Bursa Yenişehir’de son 3 günde içme suyundan 300 kişi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi'nde oturan yaklaşık 70 kişi ishal ve kusma şikayeti ile hastanelere başvurdu.

sendika.org'un haberine göre, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 300 kişi, son 3 günde mide bulantısı, kusma, ishal ve baş ağrısı belirtileriyle hastaneye başvurdu. Hastalarda yapılan incelemelerde gaitada yüksek mikrop oranına rastlandı.



Çocuk ve genç yaştaki kişilerin zehirlendiği Yenişehir’de hastalar, 3 gündür yetkililerin bu duruma el atmamasından şikayetçi.

Yenişehir’de 15 gün önce alt yapı çalışmalarının başlatılmasıyla, pis suyun içme suyuna karıştığı düşünülüyor. Ayrıca 25 Aralık 2014 günü Subaşı Köyü’nde Yenişehir Kaymakamlığı Toplum Sağlık Merkezi’nin incelemesinde suyun uygun olmadığı ortaya çıkmıştı.

Tekirdağ'da da 70 kişi zehirlendi

DHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi'nde oturan yaklaşık 70 kişi ishal ve kusma şikayeti ile hastanelere başvurdu. Belediye bir süre içme suyunun kullanılmaması istedi.

Hürriyet Mahallesi ve çevresinde oturduğu belirtilen 70 kişi gün içerisinde ishal ve kusma şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

İçme suyundan etkilendikleri belirtilen hastalar ayakta tedavi edilirken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü elektrik kesintisi nedeniyle klorlama yapılamadığını açıkladı.