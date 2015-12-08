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Bursa ve Balıkesir'de 30 köy ile mahalle kamulaştırılacak

Kamulaştırmanın yüzlerce parseli kapsaması bekleniyor

İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş güzergahı

08 Aralık 2015 19:00

İstanbul İzmir otoyolu kapsamında Bursa ve Balıkesir illerinde 30 köy ve mahallede acele kamulaştırma kararı alındı. Kamulaştırma yüzlerce parseli kapsayacak. Son yılların büyük kamulaştırma hamlelerinden olan ve yüzlerce parseli kapsayan alanların listesi resmi gazetede yayımlandı.

Acele kamulaştırılacak köy ve mahalleler şöyle:

Bursa: Kadırga, Büyükbalıklı, Çaylı, Konaklı, Canbalı, Canbaz, Gönü, Harmanlı, Hürriyet, Muratlı, Runguçpaşa, Seyran, Yolağızı, Taşpınar, Subaşı, Sırabademler, Karakoca, Adaköy, Çeltikçi, Durumtay, Koşuboğazı, Taşköprü, Yumurcaklı

 

Balıkesir: Karapürçek, Söğütçayır, Duman, Yenimahalle, Yahyaköy, Ömerköy, Balıkdere

 

Kamulaştırma nedir?

 

Kamulaştırma, kamu yararı gözetilerek şahsa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyacına hizmet verme amacıyla devletin ilgili şahıslara para vererek o alanları almasına deniyor. Kamulaştırma söz konusu olduğunda; devletin, kamulaştırılan taşınmazın bedelini ilgili kişiye belirlenen sürede ödemesi gerekiyor.

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