Bursa Valisi'nden 'bakımevinde işkence' açıklaması

Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Nilüfer ilçesindeki özel bir bakımevinde engelli çocuklara yönelik kötü muamele ve kelepçe iddialarının ciddiyetle incelendiğini; soruşturmanın hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, hem de savcılık tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Bülent Civanoğlu ve Hüseyin Tüccar’ın DHA’da yer alan habere göre, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, özel bakımevinde çocuklara kötü muamele kelepçe iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konunun önemli olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "İşten çıkarılan bir hanımefendinin hem kendisine hem de bakım altındakilere kötü muamele yapıldığıyla ilgili bize müracaatı olmuş. Valililik olarak iddiayı ciddiye almışız incelemeden sonra Bursa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuşuz. Daha sonra da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda bu ciddi iddialarla ilgili müfettiş istedik. Şubat ayında iki müfettiş geldi. Uzunca bir süre burada inceleme yaptılar. Mart ayında incelemelerini tamamladılar. Ama daha teftiş raporları bize ulaşmadı" dedi.

Vali Karaloğlu, olayı öğrendikleri günden beri ciddiyetle üzerine gittiklerini de ifade ederek, şöyle devam etti:

"Olaylar iddia aşamasındadır. Ne savcılık ne de bakanlık açısından somutlaşmış bir iddia yoktur. Hanımefendinin kendisiyle kötü muamelesiyle ilgili cumhuriyet savcılığının kovuşturmaya yer olmadığı ile ilgili kararı var. Olay iki boyutludur. Bir çalışanın kendisine kötü muamele yapıldığı, bu konuyu savcılık sonuçlandırmış. Demiş ki burada iddialar doğru değildir. Kovuşturmaya gerek yoktur. Oradaki hastalarla ilgili soruşturma hem savcılık hem de bakanlık boyutu devam ediyor. Olay ciddiyetle üzerinde durduğumuz bir olaydır. Sonuçlandığında basınımızı da bilgilendireceğiz."

Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Kemal Özgür Yetkin, farklı dönemlerde bakım evinde çalışan üç kişinin kötü muamele iddialarıyla ilgili kendilerine başvurduğunu daha sonra bu kişilerin savcılığa da ifade verdiklerini belirtti. Savcılık soruşturmasının devam ettiğini ve halen konuyla ilgili kamu görevlilerinin de ifadelerinin alınacağını kaydeden Yetkin, "İddialar çok ciddi ve vahim. Kelepçelenme, kötü muamele hatta ölüm olaylarını anlattıklarında bizler de dehşete düştük. Baro İnsan Hakları Komisyonu olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bakımevinde iki otistik çocuğun aileleri de bize başvurdu. Onları da savcılığa yönlendirdik. Apartman dairesinden bozma bir bina. Bakımevi olarak nasıl ruhsat veriliyor? Tüm bunların incelenmesi gerekir" dedi.

Özel Bakımevi Müdürü Halil İbrahim Divli ise işten çıkarılan bir kişinin kendilerine tuzak kurduğunu öne sürerek, "İddialar asılsız. Gerekli yasal girişimlerde bulunuyoruz. Çocuğun kelepçelenmesiyle ilgili doktor raporumuz var. Bu raporları da ilgili yerlere verdik" dedi.

Bakımevi kapatılabilir

Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, bakımevindeki iddialarla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti. Yetkililer, "Savcılık, geçen Mart ayında bakanlık tarafından tamamlanan soruşturmanın sonucunu bekliyor. Bu soruşturmanın sonucu önemli. Bakımevi suçlu bulunursa, kapatılabilir. Para cezasına da çarptırılabilir. Hastaların başka bakımevlerine dağıtımı yönünde de karar verilebilir. Suçsuz olduğu ortaya çıkarsa görevine devam edebilir. Bakanlık, yaptığı soruşturmanın sonucunu Bursa Valiliği'ne, müdürlüğümüze ve savcılığa bildirecek. Bu rapor doğrultusunda, savcılık soruşturması netleşecek" diye konuştu