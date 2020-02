Bursa Valisi Küçük: "Özlüce Tesisleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi"

Fuat KARS / BURSA,(DHA) - BURSA Valisi İzzettin Küçük, Bursaspor\'un Özlüce Tesisleri\'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na devredilidiği açıkladı. Vali Küçük, yapılan bu anlaşma ile Bursaspor\'un her yıl en az 12 milyon lira kazancı olacağını açıkladı. Vali Küçük, Timsah Arena\'nın çevresinde bulunan bariyerlerin ise yeni sezonda mutlaka kaldırılacağını ifade etti.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, bu sabah Bursa Gazeteciler Cemiyet\'ni ziyaret etti. BGC Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyeleriyle sabah kahvaltısında bir araya gelen Vali İzzettin Küçük, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bursaspor\'un Özlüce\'deki tesislerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na devredildiğini ifade eden Vali İzzettin Küçük, \"Bursaspor Kulübü\'nün de böyle bir talebi bulunmuştu. Özlüce Tesisleri\'ni Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na devrettik. Böylece yeşil-beyazlı kulüp her yıl tesisler için ödediği vergi gibi 12 milyon liradan kurtulmuş olacak. Timsah, Özlüce Tesisleri\'ni ücretsiz olarak kullanabilecek\" dedi.

\"TİMSAH ARENA\'DAKİ BARİYERLER KALKACAK\"

Vali İzzettin Küçük, Timsah Arena\'nın çevresinde bulunan güvenlik bariyerleri ile ilgili olarak da \"Bariyerler bu sezon kaldırılamadı. Önümüzdeki sezonda mutlaka alanı küçültülecek ve tesis kullanılabilir bir hale gelecek\" şeklinde konuştu

\"TRAFO PATLAMAYACAK, ELEKTRİKLER KESİLMEYECEK\"

Haziran ayında yapılacak seçimlerle ilgili alınan önlemlere de değinen Vali İzzettin Küçük, \"Bursa\'da henüz kesin seçmen sayısı belirlenmedi. 2 milyon 100 bine yakın seçmen ve 6 bin sandık olur diye düşünüyoruz. Bursa sağlıklı ve sağduyulu bir şehir. Seçimlerin sakin geçeceğini düşünüyorum. Biz hazırlıklarımızı seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası olarak 3 aşamalı yaptık. Bu kapsamda seçim günleri okullardaki kantinler kesinlikle kapalı olacak. Bozuk olan güvenlik kameraları ise onarılıp çalıştırılacak. O gün trafonun patlamaması, elektriklerin kesilmemesi ve diğer sorunların yaşanmaması için her türlü önlemleri şimdiden alıyoruz\" diye konuştu.

