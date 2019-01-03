T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa Valisi Canbolat'ın annesi hayatını kaybetti (2)

CENAZE ÇORUM'A GÖNDERİLDİ Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi  Nezaket Canboat'ın cenazesi, Çorum'da defnedilmek üzere Bursa'dan yola çıktı

03 Ocak 2019 03:56

CENAZE ÇORUM\'A GÖNDERİLDİ
Bursa Valisi Yakup Canbolat\'ın kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi  Nezaket Canboat\'ın cenazesi, Çorum\'da defnedilmek üzere Bursa\'dan yola çıktı. Vali Canbolat, cenaze aracının sürücüsüne yolda dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ\'TAN TAZİYE
Hastaneye giderek Bursa Valisi Yakup Canbolat\'a taziyede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne acısının zor bir acı olduğunu söyledi. Nezaket Canbolat\'ın üç haftadır Palyatif Bölümünde tedavi gördüğünü belirten Aktaş, \"Kaderi ilahi, Allah yattığı yerde utandırmasın. Valimizin başı sağ olsun. Şimdiden sabırlar diliyorum. Yarın öğle namazında Çorum\'da cenazesi defnedilecek, sabırlar diliyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CENAZE ÇORUM GÖNDERİLDİ Bursa Valisi Yakup CanbolatNezaket CanboatBursaVali CanbolatBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ TAZİYE Hastaneye giderek Bursa Valisi Yakup CanbolatBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AktaşNezaket
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24