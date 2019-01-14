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Bursa Valiliği'nden şiddetli fırtına uyarısı

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA Valiliği, yarın Marmara Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle kent sakinlerini tedbirli olmaları yönünde uyardı

14 Ocak 2019 20:46

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA Valiliği, yarın Marmara Denizi\'nde saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle kent sakinlerini tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, \"Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi\'nde şiddetli fırtına bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 9 kuvvetinde eseceği tahmin edilen kuvvetli rüzgarın saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir\" denildi.

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