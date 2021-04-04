Bursa Valiliği'nden yağış uyarısı

Bursa ve çevresinde bu geceden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Bursa Valiliği tarafından yapılan hava durumu ile ilgili bilgilendirmesinde, şöyle denildi:

“Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; 04.04.2021 Pazar günü gece saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir”