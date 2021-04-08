Bursa Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

Bursa Valiliği, kentte beklenen soğuk hava ve kar yağışına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Yağışların pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların 09.04.2021 Cuma günü Bursa’nın kıyı kesimleri dışında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde; 10.04.2021 Cumartesi günü Bursa merkez ve doğu ilçeleri, Bilecik il geneli ile Eskişehir ve Kütahya’nın kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

11.04.2021 Pazar günü Bursa ve Kütahya’nın batı kesimleri dışında karla karışık yağmur ve kar yağışlarının aralıklarla etkisini devam ettireceği beklenmektedir. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak olup, rüzgârın Cuma ve Cumartesi günleri kuzey yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80Km/saat) eseceği tahmin edildiğinden; kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, hızlı sıcaklık düşüşüne bağlı kar yağışları, buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgâr ve fırtına gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir”