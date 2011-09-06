-Bursa Valiliği: Bursaspor'un cezası kalkabilir BURSA (A.A) - 06.09.2011 - Bursa Valiliği, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Bursaspor müsabakalarıyla ilgili alacağı kararlar konusunda görüş talebinde bulunmasını, ''Bursaspor'a TFF tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının kaldırılabilmesi imkanı doğmuştur'' şeklinde değerlendirdi. Bursa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 7 Mayıs 2011 tarihinde oynanması planlanan Bursaspor- Beşiktaş futbol müsabakasının stadyum dışında yaşanan kamu düzenini bozma amaçlı olaylar sonucunda, TFF tarafından iptal edildiği ve akabinde Bursaspor Kulübüne kendi sahasında oynayacağı 5 resmi müsabakanın tarafsız sahada, seyircisiz olarak oynanmasının, bununla birlikte Bursaspor Kulübünün rakip sahada oynayacağı 3 müsabakaya da taraftarların alınmaması cezalarının verildiği hatırlatıldı. Bursaspor Kulübünün 22 Ağustos 2011 tarihinde TFF'ye yaptığı olduğu başvuru ile, verilen seyircisiz oynama cezalarının kaldırılmasının talep edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bunun üzerine Federasyon Yönetim Kurulunun, 23 Ağustos 2011 tarihli ve 6 sayılı toplantısında, Bursa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak, Bursaspor Kulübünün 2011-2012 futbol sezonunda kendi sahasında oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakalarında Bursaspor taraftarlarının olay çıkarma riskinin bulunup bulunmadığının ve emniyet görevlilerince rakip takım kafilelerinin ve müsabakaların güvenliğinin sağlanıp sağlanamayacağının sorulmasına, verilecek yanıtın olumlu olması şartına bağlı olarak Bursaspor Kulübünün kendi sahasında oynayacağı müsabakalara dair verilen tarafsız sahada seyircisiz oynamaya ilişkin tedbir kararının kaldırılabileceğine karar verilmiş ve 29 Ağustos 2011 tarihinde TFF tarafından gönderilen yazı ile görüş sorulmuştur.'' Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''TFF'nin söz konusuyla ilgili yazısıyla alakalı olarak Valiliğimizce yapılan değerlendirmede, 2011-2012 futbol sezonunda Bursaspor'un kendi sahasında oynayacağı müsabakalarda TFF ve Bursaspor Kulübü ile işbirliği ve koordine içerisinde olunacağı, misafir takım kafilelerinin ve müsabakaların güvenliğinin sağlanması için gerekli olan tüm tedbirlerin alınacağı TFF Başkanlığına bildirilmiştir. Böylece Bursaspor'a TFF tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının kaldırılabilmesi imkanı doğmuştur. Bundan sonraki süreçte Bursaspor'a gönül vermiş taraftar temsilcilerinin, spor yöneticilerinin, spor medyasının ve tüm kamuoyunun katkılarıyla Bursa'ya layık bir spor anlayışının ortaya çıkarılmasının, Bursa ve Bursaspor hak ve menfaatleri içinde gerekli olduğu değerlendirilmektedir.'' Açıklamada, bu bağlamda alınacak tedbirlere ilave olarak taraftar ve sporseverlerin de sağduyu içerisinde hareket edileceğine inanıldığı ifade edildi.