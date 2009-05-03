Bursa UEFA’ya doğru



Turkcell Süper Lig’de 30. haftasında Antalya’da oynanan maçta Bursaspor, Antalyaspor’u 3-2 mağlup ederek UEFA Kupası yolunda çok önemli bir engeli daha aştı.



Ligde hem alt sıraları, hem de üst sıraları ilgilendiren maçta, Bursaspor Antalyaspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek UEFA Kupası yolunda en ciddi rakiplerinden Galatasaray’ın 1 puan gerisine kadar geldi.



Antalyaspor’da Mehmet Özdilek son haftalarda oynattığı klasik onbiri ile sahada yer alırken, Bursaspor’da ise Ertuğrul Sağlam sakatlıkları süren Ömer Erdoğan, Volkan Şen, İbrahim Öztürk ve Romaschenko’nun yerlerine genç Serdar Aziz, Tuna ve genç Ozan İpek ile başladı.



İlk dakikalarda deplasman takımı Bursaspor, ev sahibi Antalyaspor’a göre daha etkili görünürken, bulduğu pozisyonlardan faydalanamadı.



İlk devrenin golsüz biteceği beklenirken, Bursaspor’da bu sezon ikinci kez forma şansı bulan genç Serdar Aziz kafa ile attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve devre Bursaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya Bursaspor yine çok hızlı başladı ve genç golcüsü Sercan Yıldırım ile 49. dakikada skoru 2-0’a getirdi.



2-0’dan sonra ev sahibi Antalyaspor rakip kalede daha etkili pozisyonlar üretmeye başladı ve aradığı golü 71. dakikada Tita ile buldu ve fark bire indi.



82. dakikada Bursaspor'un Güney Koreli golcüsü Shin sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.



Antalyaspor maçı bırakmadı ve 84. dakikada Ali Zitouni ile tekrar farkı bire indirdi.



Kalan dakikalarda her iki takımın da gol çabası sonuç vermeyince maç 3-2 Bursaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Antalyaspor 35 puanda kalırken, Bursaspor ise 51 puana yükselerek UEFA Kupası’ndaki rakiplerinden Galatasaray’ın 1 puan gerisine yerleşti.



ANTALYASPOR: 2 - BURSASPOR: 3

Stat: Antalya Atatürk

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serdar Diyadin, Bahtiyar Birinci

Antalyaspor: Ömer Çatkıç, Uğur Kavuk, Yalçın Ayhan, Musa Nizam, Şenol, Ali Zitouni, Ertuğrul Arslan, Sedat Ağçay, Fatih Ceylan, Tita, Sergey Dijehoua

Bursaspor: Ivankov, Ali Tandoğan, Tuna, Serdar Aziz, Mustafa Keçeli, Veli, Mustafa Sarp (Dk. 38 Bekir Ozan), Kirita, Ozan İpek, Sercan Yıldırım, Shin

Goller: Dk. 45 Serdar Aziz, Dk. 49 Sercan Yıldırım, Dk. 82 Shin (Bursaspor), Dk. 71 Tita ve Dk. 84 Ali Zitouni (Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 42 Sergey Dijehoua (Antalyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



Maçın ilk atağı Bursaspor'dan geldi. 5. dakikada Ali Tandoğan'ın soldan kullandığı köşe atışında Kirita yükselerek topa kafayla vurdu. Top yan direğe çarparak auta çıktı.



17. dakikada Bursaspor'dan Shin'in soldan ceza alanına gönderdiği topa Serdar Aziz kafayla vurdu, ancak top, Antalyaspor kalesinin üst direğine çarparak auta gitti.



30. dakikada Antalyaspor'dan Ertuğrul Arslan topa yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu. Top, Bursaspor kalesinin üst direğinden auta çıktı.



45. dakikada Bursaspor'un golü geldi. Bu dakikada Bursasporlu Ali Tandoğan'ın ortaladığı topa iyi yükselen Serdar Aziz, topu kafasıyla Antalyaspor filelerine gönderdi: 0-1.



Maçın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



