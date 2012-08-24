Bursa tur kapısını araladı

Bursaspor, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya geldiği Twente'yi 3-1 mağlup etti.

Maçın 31. dakikasında Nacer Chadli'nin golüyle 1-0 yenik duruma düşen Bursaspor, 40.dakikada Pablo Batalla'nın golüyle eşitliği sağladı.

Bursaspor, 53. dakikada Stanislav Sestak'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Pablo Batalla tekrar sahneye çıktı ve skoru belirledi: 3-1.

Bursaspor bu skorla 30 Ağustos Perşembe akşamı Hollanda'da oynanacak olan rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.