-BURSA TRAFİĞİNE MAÇ DÜZENLEMESİ BURSA (A.A) - 05.05.2011 - Bursa'da 7 Mayıs Cumartesi akşamı yapılacak Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde güvenlik önlemleri çerçevesinde bazı caddelerin araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bursaspor-Beşiktaş maçı nedeniyle Cumartesi günü saat 16.30'dan itibaren, maç süresince ve dağılım esnasında Stat Caddesi ve Merinos Kavşağı istikametinin iki yönünün araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, Çekirge Caddesi geliş ve gidiş istikameti ile Merinos Kavşağı'nın İzmir ve Ankara yolu geliş-gidiş istikametlerinin araç trafiğine açık olacağı ifade edildi. Bu arada, stat çevresinde yaşanması muhtemel yoğunluktan dolayı Çekirge istikameti ile Altıparmak Caddesi'nin Heykel'e çıkış istikametleri arasında zaman zaman kısıtlamaların olabileceği de belirtilen açıklamada, sürücülere, alternatif yolları kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu.