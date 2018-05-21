Bursa Teleferik'te 5 günlük yazlık bakım molası

BURSA, (DHA)- BURSA- Uludağ arasında 140 kabin ile saatte 1500 yolcu taşıma kapasitesine sahip, 9 kilometreyle dünyanın en uzun hattı olan Bursa Teleferik\'te, yazlık bakım nedeniyle seferlere bugünden itibaren 5 gün ara verildi.

Bursa Teleferik A.Ş.\'nin resmi internet sitesinde, \"Bize 5 gün müsaade\" başlığıyla yapılan açıklamada, \"Değerli misafirlerimiz, tesisimiz yazlık bakım nedeni ile 21 Mayıs-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında (5 gün) kapalı olacaktır\" denildi.

Teleferik, yazlık bakımın tamamlanmasından sonra 26 Mayıs\'tan itibaren haftanın 7 günü Ramazan ayının sonuna kadar 10.00- 18.00 saatleri arasında seferlerini sürdürecek. Teleferik, bayramdan itibaren yine 08.00- 22.00 saatleri arasında çalışacak.