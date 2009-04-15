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Spor

Bursa taraftarı alınmayacak

İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Bursaspor maçına Bursaspor taraftarlarının alınmamasına karar verdi.

15 Nisan 2009 03:00


İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Bursaspor maçına Bursaspor taraftarlarının alınmamasına karar verdi. 

İl Spor Güvenlik Kurulu, Bursaspor taraftarlarının Beşiktaş İnönü Stadı'na alınmayacağını açıkladı.

Vali Yardımcısı Ali Bakoğlu başkanlığında İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına Beşiktaş Kulübü adına asbaşkan Hüseyin Yücel, Bursaspor adına da kulüp ikinci başkanı Osman Çelik katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında Vali Yardımcısı Ali Bakoğlu, 19 Nisan Pazar günü BJK İnönü Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasına konuk ekip Bursaspor taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

YAZICI: DEMİRÖREN'İN SÖZÜNÜ TUTMASINI BEKLERDİK

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Beşiktaş-Bursaspor maçına Bursaspor taraftarının alınmamasına yönelik kararla ilgili, ''Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in, ligin ilk yarısında oynanan maçın ardından verdiği sözü tutmasını beklerdik'' dedi.

İbrahim Yazıcı, ''Bu kararın iki takım arasındaki buzların erimesine olumsuz etkisi olur mu'' yönündeki soruya, ''Tabi ki olur. Kendisi söz verdi, şimdi de böyle bir karar çıktı'' yanıtını verdi.


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