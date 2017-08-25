Bursa, Srebrenitsa Soykırımı’nı Guinness rekoruyla dünyaya duyuracak

Namık GÖZ- Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi, Bosna- Hersek\'in Srebrenitsa kentinde 22 yıl önce 8 bin 372 kişinin acımasızca katledildiği soykırımı, Guinness rekoruyla dünya kamuoyuna bir kez daha duyurmaya hazırlanıyor. Bu yıl, soykırımda yaşamını yitirenler için düzenlenen Mars Mira Yürüyüşü’ne katılanların çektiği fotoğrafların yer aldığı sergiyi açan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, önümüzdeki yıl düzenlenecek anma töreni öncesinde 8 bin 372 kişi ile Srebrenitsa çiçeğinin oluşturulacağını söyledi.

Bursa Kent Müzesi, çok anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bosna’da 1995 yılında Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitza Soykırımı‘nın 22’nci yıldönümü dolayısıyla 11 Temmuz’da yapılan anma etkinliğine Bursa Büyükşehir Belediyesi de katkıda bulundu. Akademisyen, gazeteci, dağcı ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 40 kişilik grup, katliamdan kaçanların Potaçari’den Tuzla’ya kadar kullandığı güzergahta gerçekleştirilen Mars Mira adlı Barış Yürüyüşü’ne katıldı.

3 gün süren 77 kilometrelik zorlu güzergahta gerçekleştirilen Barış Yürüyüşü ve anma törenlerine katılanların çektiği 80 fotoğraf Bursa Kent Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Sergi 15 Eylül’e kadar açık kalacak.

Sergiyi Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhic ile birlikte açan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kendisinin de bu yılki anma törenine katıldığını hatırlatarak, sergide yeralan yürek yakan fotoğraflara dikkat çekti.

Srebrenitsa’da yaşanan büyük insanlık dramının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Altepe, “Müslüman Boşnak kardeşlerimizin dramı unutulmamalı, ders alınmalı” dedi. Avrupa’nın ortasında sırf Müslüman oldukları için bir günde binlerce insanın tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledildiğini vurgulayan Altepe, “Bu son dönemlerin en büyük soykırımı. Bunu dünyanın gözü önüne sermek millet olarak bizim görevimiz. Bu batının yüz karası ve kimseyi artık konuşturmayacak olan önemli bir olay” diye konuştu.

Bu yıl ki yürüyüş ve anma etkinliğine lojistik destek verildiğini ve bir ekiple katılımın sağlandığını kaydeden Altepe, önümüzdeki yıl için Bosna ile birlikte düzenlemeyi planladıkları etkinliği de açıkladı.

SOYKIRIMI İNSANLARIN BEYNİNE KAZIYACAĞIZ

Srebrenica’daki anma törenleri için önümüzdeki yıl daha sistemli bir çalışma yapacaklarını kaydeden Altepe, şöyle devam etti:

“Yürüyüş sırasında su tişört ve şapka dağıtımı yapıyoruz. Önümüzdeki yıl bunlar artarak devam edecek. TIR’larda özel düzenleme yaparak tuvaletler göndereceğiz. Daha büyük katılım olacak ve Bosna Belediyesi ile ortak çalışma yaparak anma töreninde bir gün önce 8372 kişi ile Srebrenitza Çiçeği’ni oluşturacağız. Bu dünyadaki en büyük organizasyonlardan biri olacak ve rekorlar kitabına girecek.Bu etkinlikle yaşanan soykırımı insanların beyinlerine kazıyacağız. Bunlar unutulmayacak, her zaman hatırda tutacağız. Merhum Aliya İzzet Begoviç\'in dediği gibi unutulan soykırım tekrarlanır.\"

SREBRENİTSA ÇİÇEĞİ

Sırpların gerçekleştirdiği soykırım sonrası oluşturulan beyaz ve yeşil renklerle işlenen Srebrenitza çiçeği katliamda şehit düşenleri ve annelerinin hüzünlerini temsil ediyor. Çiçeğin 11 yaprağı 11 Temmuz 1995 katliam gününü, yeşil renk yeniden doğuşu ve İslamiyeti, beyaz renk ise masumiyeti anlatıyor.

Bu yıl ki Mars Mira Yürüyüşü ve anma törenine Bursa ekibiyle birlikte katılan Fotoğraf Sanatçısı Cumhur Aygün de insanlarla çiçeğin oluşturulması konusuyla ilgili inceleme yapmıştı. Aygün, Bursa, İzmir ve Anıtkabir\'de insanlarla oluşturulan Atatürk Portresi çekimleriyle tanınıyor.



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