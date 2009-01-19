Bursa Serhat'ı istiyor



Bursaspor, Kocaelispor'dan Serhat Akın'ı kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı.



Bursaspor'un, mali sıkıntıları bulunan Kocaelsipor'dan ayrılmak isteyen Serhat Akın'ı kadrosuna katmak için girişim başlattığı öğrenildi.



Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen yeşil-beyazlı yönetimin, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Serhat Akın ile ilgilenmeye başladığı bildirildi.



Konyaspor ve Eskişehirspor'un da transfer listesinde yer alan Serhat Akın için temaslarını yoğunlaştıran Bursaspor yönetiminin, bu oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.



Bu arada Bursaspor, sezon başında Kocaelispor'a giden, ancak parasını alamadığı için ayrılma düşüncesinde olan eski futbolcusu Volkan Bekiroğlu ile büyük ölçüde anlaştı.



Kocaelispor'dan alacaklarını tahsil edemediği için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak sözleşmesini fesheden Volkan Bekiroğlu'nun da yeniden yeşil-beyazlı formayı giymek istediği öğrenildi.

