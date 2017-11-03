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Bursa şehidini dua ve gözyaşlarıyla uğurladı

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Emre Karaarslan, ailesinin yaşadığı Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

03 Kasım 2017 18:26

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Emre Karaarslan, ailesinin yaşadığı Bursa\'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şemdinli\'de dün sabaha karşı PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler arasında bulunan Piyade Sözleşmeli Er Emre Karaarslan için bugün merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Mihraplı Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası İhsan Karaarslan, annesi Naciye Karaarslan, kardeşleri, eşi Ezgi Helin Karaarslan ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, ilçe belediye başkanları, şehidin yakınları ve binlerce kişi katıldı. Törende, şehidin 1.5 yıl önce evlendiği eşi ve ailesi güçlükle ayakta durdu, cenazeye katılanlar gözyaşlarına boğuldu.
Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Emre Karaarslan\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, top aracına konulmak üzere omuzlara alındı. Bakan Canikli, aileye taziyelerini iletti, şehidin tabutunu omuzlayarak top aracına kadar götürdü.
Şehit Sözleşmeli Piyade Er Emre Karaarslan\'ın cenazesi, Kestel ilçesindeki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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